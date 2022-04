Detran terá serviços normalizados a partir desta quinta-feira (28)

O furto de cabos de energia na segunda-feira (25), que deixou uma unidade do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran) sem luz (foto: Reprodução/Google Street View)

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran), informou na tarde desta quinta-feira (28), que a energia elétrica está sendo restabelecida na unidade, e que os serviços voltarão à normalidade a partir de hoje. Os servidores estão trabalhando normalmente.









Leia também: Furtos de cabos causam prejuízo de cerca de R$ 10 mil ao Detran Na última terça (26) e quarta-feira (27), os exames de legislação foram restabelecidos nos períodos da manhã e tarde, com provas impressas. Os exames que seriam realizados na segunda-feira e no período noturno dos últimos três dias foram reagendados.





Já os exames médicos que não dependem de energia elétrica estão sendo realizados e casos que demandam urgência foram analisados, segundo a Polícia Civil.









furto de cabos de energia na segunda-feira (25), que deixou uma unidade do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran) sem luz, causou um prejuízo de cerca de R$ 10 mil aos cofres públicos.





Além do prejuízo financeiro, alunos foram prejudicados. No local, diariamente, são realizados 220 exames de legislação de trânsito e 24 exames médicos e psicotécnicos, com agendamento prévio.





Os cidadãos que tiverem dúvidas, podem buscar informações presencialmente na unidade.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.