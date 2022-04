Trabalhadores rurais abandonados estavam em condições análogas à escravidão

Auditores fiscais constataram que o alojamento oferecido para os trabalhadores rurais não tinha condições de recebê-los (foto: TV Integração/Reprodução)

A Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais informou, nesta quarta-feira (27/4), que auditores fiscais constataram que os 20 trabalhadores rurais do Maranhão que foram abandonados em posto de combustíveis de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no início dessa semana, após trabalho de colheita e plantio de cana, foram submetidos a trabalho análogo à escravidão em fazenda do município de Veríssimo, a cerca de 50 km de Uberaba.

Segundo informações dos auditores fiscais, o fazendeiro (veja pronunciamento no final da matéria) que contratou o grupo está sendo investigado por não ter cumprido com as obrigações trabalhistas.



Alguns dos motivos seriam os alimentos servidos para os trabalhadores, que eram insuficientes; falta de água potável; alojamento pequeno para o grupo; colchões em péssimo estado; banheiro em condições precárias; e falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A ocorrência de abandono dos trabalhadores em posto de combustíveis de Uberaba foi registrada na Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (25/4). A situação também está sendo investigada pela Polícia Federal (PF).

No final da tarde de hoje acontece mais uma reunião da equipe da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, em Uberaba, voltada para uma solução do conflito trabalhista.

Desta forma, ainda não há a decisão de quando será a partida dos trabalhadores rurais para as cidades de Cajapió e São Vicente Ferrer, no Maranhão, e em qual ônibus eles vão viajar.





Os maranhenses continuam em Uberaba, sendo que 12 de 20 deles, que estavam na Casa de Passagem do município, foram encaminhados hoje para uma pensão da cidade. Os outros oito maranhenses que estão na Casa de Passagem serão encaminhados também para uma pensão, na noite de hoje.

Outros oito trabalhadores que continuavam na fazenda denunciada foram retirados na manhã de hoje da propriedade pelos auditores fiscais e levados para hotel de Uberaba.

Proprietário da fazenda se posicionou e aguarda decisão do Ministério do Trabalho

O dono da fazenda declarou que “os trabalhadores não foram abandonados na BR-050 e que o problema foi que o ônibus da empresa contratada iria sair de Goiânia para pegá-los em Uberaba, mas apresentou problema mecânico, causando o atraso”.

Ainda conforme o fazendeiro, as passagens para o Maranhão já tinham sido compradas.

“O grupo recebeu jantar, café da manhã e almoço e iriam embora ainda nesta terça-feira (26) para o Maranhão. Trabalho há quatro anos com trabalhadores rurais e é a primeira vez que enfrento essa situação”, finalizou.