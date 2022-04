Quadrilha suspeita de usar notas falsas em boates é presa em Juiz de Fora

Notas falsas de R$ 200 apreendidas pela Polícia Civil (foto: Divulgação/PCMG)

Três homens, com idades entre 35 e 48 anos, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de formarem uma quadrilha que paga contas de boates em Juiz de Fora com notas falsas.



O caso que ajudou a deflagrar a operação foi uma ação do trio, que pagou uma conta com notas de R$ 200. A equipe da casa noturna percebeu que as notas eram falsas.



Procuraram a Polícia Civil e, com as imagens das câmeras de segurança, chegaram aos suspeitos.

"Eles se utilizaram do movimento, da música alta, do fato de a pessoa que atendeu estar ocupada com diversos outros clientes, para passar notas falsas no meio de algumas verdadeiras. Os únicos clientes que haviam pago com notas de R$ 200 eram aqueles três que estavam juntos. A partir daí, o pessoal do evento conseguiu identificar os autores e fez contato com a nossa equipe", explicou o delegado titular da Delegacia de Roubos, Rogério Woyame.



O primeiro suspeito foi preso em um hotel. Durante a ação policial, confessou onde estavam os comparsas. O segundo foi preso em casa e o terceiro, no trabalho. Com o último, os policiais encontraram R$ 4 mil em notas falsas de R$ 50.



"Ele foi detido. Foram encontrados também diversos cordões de ouro ou similares. Além disso, foi achada uma quantidade considerável de cocaína, além de embalagens utilizadas na venda da droga", detalhou o delegado.



De acordo com Woyame, o fato de terem encontrado uma grande quantidade de notas falsas mostra que a ação do trio vem de algum tempo. E que eles podem ter cometido crimes em outros estabelecimentos.



"Eles se aproveitam justamente de locais onde a pessoa não costuma receber notas de R$ 200 e onde os atendentes estão ocupados, dando atenção a várias pessoas. Dessa forma, vão inserindo, aos poucos, as notas falsas no comércio", afirmou o delegado.

Delegado Rogério Woyame pediu para pessoas prestarem atenção ao receber notas altas (foto: Divulgação/PCMG)

Atenção ao receber notas altas

O delegado titular Rogério Woyame também aproveitou este caso para deixar um alerta: é preciso atenção ao receber notas acima de R$ 50, justamente pela possibilidade de serem falsas.



"Mais uma vez, a gente avisa para as pessoas terem cuidado. Um cuidado geral, porque as notas mais falsificadas são de R$ 50, de R$ 100 e de R$ 200", finalizou.