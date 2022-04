Homem é preso em flagrante por furto no Bairro União, em BH

Agentes localizaram o suspeito e encontraram na mochila dele artigos esportivos, chinelos e roupas íntimas com etiquetas das lojas (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) Um homem de 50 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (27/4), por agentes da Guarda Civil de Belo Horizonte (GCMG) após comerciantes de um shopping, no Bairro União, Região Nordeste da capital mineira, alegarem terem sido vítimas do furto de roupas e de outros produtos.

No momento, os guardas municipais faziam ronda pelas imediações da Estação Minas Shopping do metrô. Os agentes localizaram o suspeito, a partir das características levantadas pelas vítimas, e encontraram na mochila dele artigos esportivos, chinelos e roupas íntimas com etiquetas das lojas.









O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes 1, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), juntamente com as testemunhas e o material apreendido.

Aumento das rondas nas imediações da Estação Minas Shopping Metrô

Após as informações de que o túnel usado para pedestres que descem do metrô e seguem para a área do shopping estava sendo palco de vandalismo e da prática de furtos, os agentes da Guarda Municipal intensificaram as rondas preventivas na região.