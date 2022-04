Quarta-feira é de céu claro e sem previsão de chuva em BH

Dia será de céu claro a parcialmente nublado na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Sem possibilidade de chuva, os mineiros podem se preparar para o calor nos próximos dias. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (27/4), as temperaturas se manterão amenas, mas a partir de amanhã o clima deve esquentar.









Na faixa Leste de Minas Gerais, nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco. Amanhã essa condição se mantém apenas no Vale do Jequitinhonha, indica a meteorologista.





Nas outras áreas do estado, o dia também será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para hoje Minas é de 34ºC, que deve ocorrer em cidades das regiões Norte e Noroeste.