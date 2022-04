Avó incendeia casa com a neta de 1 ano dentro em Ipatinga, no Vale do Aço

Bombeiros apagaram incêndio em residência na tarde deste domingo (foto: Corpo de Bombeiros )

Estão internadas em estado grave, com várias queimaduras, no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, no Vale do Aço, uma mulher de 38 anos e a neta dela de apenas um ano. A mulher teria ateado fogo na residência dela, localizada no bairro Esperança. Vizinhos conseguiram resgatá-las bastante feridas e as encaminharam para a unidade de saúde.

Testemunhas disseram à polícia que a mulher havia tentado incendiar a casa outras vezes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teve 98% do corpo queimado e a neta dela com queimaduras de terceiro grau por todo o corpo.

A Polícia Civil investigará a motivação do incêndio. O Hospital Márcio Cunha não atualizou o estado de saúde das vítimas.