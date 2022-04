Vídeos mostram suposto excesso em atuação de policiais no Sul de MG

Atuação de policiais será investigada pela PMMG (foto: Redes Sociais)

Vídeos que circularam nas redes sociais nesta semana dividiram opiniões sobre a atuação de policiais militares durante uma abordagem na MG-290, entre as cidades de Pouso Alegre e Borda da Mata, no Sul de Minas. O caso aconteceu por volta das 15h do último dia 15 de abril, mas tomou proporção após divulgação na internet.

A Polícia Militar informou, por nota enviada à redação do Terra do Mandu, que o veículo que aparece nas imagens foi parado após fugir de uma blitz. 'Ao escapar da blitz, o motorista colocou em risco pessoas que estavam utilizando a rodovia e os próprios ocupantes do veículo, como crianças e adolescentes que estavam com ele', diz a polícia.

Durante a abordagem, três pessoas acabaram detidas por desacato e resistência. Ainda segundo a PM, mesmo depois de algemados, eles continuaram resistindo à ação policial. Já o motorista foi preso por dirigir embriagado, causando perigo de dano. Todos foram levados para a delegacia de Pouso Alegre.



Pelos vídeos que circulam, é possível ver que, mesmo caído, um dos homens que estava no carro é agredido com socos, chutes e até pisoteado, mesmo estando algemado. Depois, em outro momento, um policial se aproxima da testemunha, que estava filmando, indagando-o sobre o uso do celular.



De acordo com a PM, “está sendo instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da abordagem e a atuação dos militares envolvidos”, afirmou a nota. (Iago Almeida / Especial ao EM)