Idoso de 91 anos morre após picape ter pane elétrica e capotar em Minas

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h11 e precisou usar equipamentos de desencarceramento para abrir a lataria do veículo e remover o corpo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso de 91 anos morreu e duas mulheres ficaram feridas após a picape na qual eles estavam capotar na MGC-135. O acidente aconteceu no início da noite dessa quinta-feira (21/4), quando uma das ocupantes, que conduzia o veículo, perdeu o controle da direção perto da cidade de Itacarambi, no Norte de Minas.

Acionado por volta das 20h10, o Corpo de Bombeiros foi ao local e apurou que a causa do acidente foi uma pane elétrica no veículo. Com o impacto da batida, o idoso ficou preso às ferragens dentro da cabine da picape.

As duas sobreviventes, que não tiveram as idades informadas, foram encaminhadas para um hospital em Itacarambi antes da chegada dos bombeiros, conforme informações da Polícia Militar.

Familiares relataram que as vítimas voltavam de um passeio em um sítio em Januária e tinham como destino final a cidade de Itacarambi. Todos os ocupantes do veículo são da mesma família, mas o grau de parentesco também não foi informado à reportagem.