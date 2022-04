Acidente com jovens que voltavam de festa deixa um morto e 4 feridos em MG

Bombeiros precisaram corta teto do veículo acidentado para retirar três das vítimas de ferimentos (foto: CBMMG)

A manhã deste domingo começou violenta nas estradas mineiras. O capotamento de um carro, um Palio cinza, nas primeiras horas da manhã, na BR-352, entre Abaeté e Martinho Campos, no Sudoeste de Minas Gerais causou a morte de um homem de 20 anos e deixou outras quatro pessoas feridas. As vítimas têm entre 17 e 20 anos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, os cinco jovens retornavam de uma festa em Abaeté e o motorista, que ficou ferido levemente, teria perdido o controle da direção, saído da estrada, batido em uma árvore e capotado

O motorista alegou que teria tentado desviar de um buraco, o que provocou o acidente. Três dos ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e precisaram ser desencarcerados pelos bombeiros, que tiveram que cortar o teto do carro. As quatro vítimas de ferimentos foram levadas para o Hospital de Abaeté.