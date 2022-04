Obras acontecem entre os km 620 a 603 da BR-135 em 5 frentes de serviço (foto: Divulgação/ Eco135)

O cronograma da obra de içamento na BR-135 sofreu alterações desde a última divulgação na quarta-feira (14). Agora, serão cinco frentes de serviço entre os quilômetos 620 e 603 da rodovia sentido norte, que corresponde a cidade Curvelo. Por isso, o trânsito foi parcialmente interrompido, utilizando o sistema pare e siga. De acordo com a Eco135, empresa responsável pela obra, essa etapa é muito importante para a duplicação da rodovia.

Os trabalhos estão previstos para acontecer a partir de hoje (18), de 12h às 18h para içamento de vigas sobre o córrego Picão II, dia 19 (05h às 18h) no córrego Picão I; nos dias 20 e 22 (05h às 15h) no córrego Flores e Santa Maria respectivamente; e no dia 23, de 11h às 20h no córrego Santo Antônio.A Eco135 informou que a obra é complexa e o cronograma pode voltar a sofrer novas alterações. O trânsito também pode ser interditado por mais tempo.

O coordenador de tráfego da Eco 135, Tierre Campos, afirma que “devido ao peso e a dimensão da estrutura e visando a segurança da via, os veículos que fazem o transporte das vigas trafegam com a velocidade mais baixa. Com isso, pode gerar um pouco de lentidão durante o transporte do pátio até o local onde serão alocadas.”



A velocidade dos caminhões não deve passar de 20km/h.

*estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges