Pai de menina morta em ritual em Minas foi o primeiro a suspeitar do crime

O delegado Murilo Cesar Antonini é o responsável pelas investigações do crime

O pai da pequena Maria Fernanda de Camargo, de 5 anos, que morreu após ritual religioso, ocorrido no dia 24 de março, em Frutal , no Triângulo Mineiro, foi a primeira pessoa que, ao suspeitar do crime, comunicou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).