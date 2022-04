PM prende 18 pessoas que não pagavam passagem do transporte coletivo

Parte dos usuários identificados na ação irregular no transporte público de Uberlândia (foto: Divulgação/PMMG) Uma operação da Polícia Militar (PM) deteve 18 pessoas que estavam burlando o sistema de pagamento do transporte público de Uberlândia, na noite dessa terça-feira (19/4). Eles foram flagrados entrando em uma estação do corredor da Avenida João Naves de Ávila pelas portas automáticas em vez de pagar passagem e entrar por meio de catracas.

LEIA MAIS 15:28 - 20/04/2022 Mãe, tia e avós são presos suspeitos de matar criança queimada em ritual

14:54 - 20/04/2022 Polícia persegue sequestradores e resgatam idoso

14:36 - 20/04/2022 Morador em situação de rua tem corpo queimado em tentativa de homicídio

De acordo com os militares, flagrantes foram feitos momentos antes da ação. A abordagem aconteceu na estação 4 do corredor dos ônibus, entre os bairros Cazeca e Tibery.



Nos vídeos e fotos é possível ver várias pessoas entrando na estação pela porta automática, assim que um novo veículo para no local. De acordo com os militares, flagrantes foram feitos momentos antes da ação. A abordagem aconteceu na estação 4 do corredor dos ônibus, entre os bairros Cazeca e Tibery.Nos vídeos e fotos é possível ver várias pessoas entrando na estação pela porta automática, assim que um novo veículo para no local.



Além do risco de atropelamento e da desorganização na estação, os passageiros não pagam pelo transporte, pois, em seguida, podem entrar no ônibus a partir da plataforma.



A operação veio depois de denúncia anterior das empresas de transporte da cidade, que informaram sobre a ação frequente de usuários do serviço. Os militares não permitiram que o veículo seguisse viagem e retiraram individualmente os passageiros que já tinham sido flagrados cometendo a irregularidade. Só depois da detenção dessas pessoas o ônibus seguiu.



As pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Plantão da Polícia Civil e poderão responder pelo crime de utilização de transporte coletivo sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, previsto no artigo 176 do Código Penal.



As 18 pessoas foram liberadas depois de assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).