Rodoviária de BH voltará a ter grande movimentação no feriado de Tiradentes

Rodoviária de BH receberá milhares de passageiros nas próximas horas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A rodoviária de Belo Horizonte deve receber nos seis dias do feriado prolongado de Tiradentes cerca de 127 mil passageiros para embarques e desembarques. O movimento deverá ser intensificado entre esta quarta-feira (20/4) e a próxima segunda-feira (25/4), de acordo com a administração do terminal.

Em comparação com o mesmo período em 2021, a tendência é de crescimento de 182% na quantidade de passageiros nos próximos dias. O terminal trabalha com a expectativa de 2.538 partidas (cerca de 62% a mais que em 2021) e 2.590 chegadas de ônibus (em torno de 64% a mais que no ano anterior).

Em relação ao número de passageiros, o terminal prevê que 64.301 passageiros embarquem nas próximas horas (perto de 187% a mais que em 2021) e 62.851 desembarquem (cerca de 175% a mais que ano passado).

Locais preferidos dos mineiros

Novamente, os estados mais procuradas pelo mineiros são Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, Macaé, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Conceição da Barra, Vitória, Guarapari, Marataízes, Serra, Prado, Feira de Santana, Porto Seguro e Salvador.

Em Minas Gerais, os destinos mais buscados são: Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Araçuaí, Santa Barbara, Almenara, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itabira, Ipatinga, Montes Claros, Viçosa, Itabirito e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.

Orientações aos passageiros

A Administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período por causa da pandemia. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.

É importante que o passageiro confirme previamente com a empresa de viagem o horário e local determinado. Dentro da rodoviária e no interior dos ônibus é obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento adequado.