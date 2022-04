Adolescente é esfaqueada em sala de aula

Escola Polivalente, de Ituiutaba, teve aulas suspensas depois que aluna foi esfaqueada (foto: Reprodução/Google Street View) Uma estudante de 17 anos foi esfaqueada dentro da Escola Estadual Antônio Souza Martins – Polivalente, em Ituiutaba, durante a aula desta quinta-feira (7/4). O agressor é outro aluno da instituição, também menor de idade, e foi detido pela Polícia Militar.



Ela passou por cirurgia e está internada na Unidade de Atendimento Intensivo (UTI) do hospital. O quadro de saúde dela é estável e segue sob observação médica com boa pressão arterial e saturação de oxigênio em níveis ideais.



A Polícia Militar esteve na escola pouco tempo depois do ataque e ajudou nos primeiros socorros à vítima e na identificação do menor infrator. O estudante estava calmo e não quis dizer o motivo da agressão. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil junto com os pais.



Ainda de acordo com a PM, o jovem que atacou a colega de escola já foi acompanhado pelo Conselho Tutelar por ter um histórico problemático durante a infância.



As aulas foram suspensas nesta quinta e, segundo a Superintendência Regional de Ensino em Ituiutaba, uma equipe foi enviada para apurar a situação e prestar apoio à comunidade escolar e às famílias dos alunos envolvidos.