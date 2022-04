BH terá dia quente com possibilidade de chuva; confira

Máxima em BH hoje é de 30ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Esta quarta-feira (6/4) pode ser de chuva em Belo Horizonte, com máxima de 30ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas à tarde.









A máxima prevista para hoje, no estado, é de 35ºC no Norte de Minas.





No restante de Minas, a previsão também indica possibilidade de chuvas nas regiões Sul, Oeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Vale do Rio Doce. A princípio estão previstas pancadas de chuvas mais rápidas, principalmente à tarde, indica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





Para esta quinta-feira (7/4), ainda há possibilidade de chuvas nas mesmas regiões.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais