Polícia investiga morte de delegado em Pingo D'água

O Parque Aquático de Pinga D'água, onde o corpo do policial foi encontrado boiando (foto: Youtube)









A causa da morte do delegado Eduardo Vinícius Carvalho, lotado na Delegacia de Ipatinga, no Vale do Aço, somente será conhecida com o resultado do exame de corpo de delito.





O corpo do policial foi encontrado na Lagoa Tiririca, no distrito de Pingo D'água, no Vale do Aço, na manhã desta segunda-feira (4/4), por um funcionário do Parque Aquático de Pingo D'Água.





O local, segundo as primeiras informações, é raso, medindo apenas um metro de profundidade, o que fez com que os policiais suspeitassem de crime.





O delegado já havia trabalhado em Pingo D'Água e há informações de que ele pudesse estar envolvido com drogas, no entanto, nada ainda foi comprovado.





O corpo do delegado foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Posto Médico Legal de Ipatinga.