Preso suspeito de matar homem a tiros na Região do Vale do Aço

Arma e celular apreendidos com o suspeito do assassinato em Nacip Raydan (foto: PCMG)

O suspeito de cometer o assassinato de um homem de 35 anos, no último dia 18 de fevereiro, em Nacip Raydan, na Região do Vale do Aço, foi preso em Virgolândia, pela Polícia Civil, nesta quita-feira (31/3).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi assassinada a tiros. A partir das provas colhidas, foi solicitada, à Justiça, a prisão preventiva, que foi ratificada.

O crime ocorreu num bar, no Centro da cidade, onde um grupo de homens estava reunido. Houve um desentendimento e uma discussão. O suspeito sacou um revólver e atirou contra a vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Apo cumprir o mandado de prisão preventiva, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e sete munições intactas, que teria sido a arma usada no crime.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/03) e pelo homicídio. Ele foi levado para o sistema penal.