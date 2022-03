Presos suspeitos de assassinar mulher após programa em motel

Celulares apreendidos em poder dos suspeitos são considerados possíveis provas pela polícia (foto: PCMG)

Dois dos três suspeitos do assassinato de uma mulher, em 30 de abril de 2021, foram presos nesta quinta-feira (31/3), por policiais da Delegacia de Homicídios de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram detidos um homem de 19 anos e outro de 25 anos. Já o terceiro suspeito morreu assassinado.

O corpo da mulher foi encontrado, com marcas de tiros, às margens de uma estrada de terra situada no bairro Chácaras São Sebastião, em Betim, com marcas de tiros.

As investigações apontaram que a vítima e mais duas amigas estavam com três suspeitos em um bar e depois foram todos para um motel. Depois de deixaram o local, duas das mulheres foram deixadas em casa pelos suspeitos.

A vítima ficou por último no carro com os três homens. A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por um possível desentendimento entre a mulher e os suspeitos.

Ainda segundo as investigações, os três homens teriam envolvimento no tráfico de drogas, sendo que o suspeito que foi morto teria conflitos causados pela atividade criminosa.



Quatro celulares foram apreendidos em poder dos dois homens. A polícia acredita que possam ser encontradas provas do crime em algum dos aparelhos.