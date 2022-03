PM procura homem que arrastou, agrediu e matou no Bairro Lindeia, em BH

Informações de testemunhas podem levar à prsião do autor do crime (foto: Google Street View/Reprodução )

Continua foragido o autor do homicídio, identificado como "Lorin", ocorrido na madrugada desta quinta-feira (31/3), na Rua das Petúnias, Bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um homem, de 33 anos, foi arrastado e morto, a tiros.





O corpo do homem, com um tiro no tórax, foi encontrado caído na rua. A PM foi chamada e quando os militares chegaram ao local, o homem ainda estava com vida. Ele foi levado para o Hospital do Pronto Socorro, em Ibirité, onde morreu.

Os policiais voltaram ao local onde o corpo foi encontrado. Lá, conseguiram encontrar testemunhas, que contaram que a vítima, antes de receber o tiro, tinha sido arrastada por outro homem, que foi identificado por elas.

Com o nome do suspeito, os policiais conseguiram o endereço dele e foram até sua casa. Ao serem recebidos pela mãe do suspeito, ela contou que o filho tinha chegado em casa e estava apressado, foi até seu quarto, pegou algumas mudas de roupas que foram colocadas numa mochila e saiu sem dizer onde iria.

“Lorin” é um antigo conhecido da polícia, pois tem várias passagens por envolvimento com drogas, uso de arma e receptação. Um alerta foi emitido nas redes das polícias Civil e Militar.