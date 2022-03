Prazo para pagar Taxa de Licenciamento de Veículos termina nesta quinta

Esta quinta-feira (31) é o último dia para quitar o pagamento da Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) em Minas. Proprietários de automóveis de todas as placas devem pagar o tributo no valor de R$ 135,95.

Os motoristas que não respeitarem o prazo determinado para o pagamento da TRLAV serão multados com valores que aumentam 0,15% diariamente até o 30º dia de atraso. Deste período até o 60º dia, a multa é de 9% e, a partir daí, a cobrança é de 12%

Além das multas, estar em dia com a TRLAV é pré-requisito para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Detran.

A taxa pode ser quitada nos mesmos pontos de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) . Guichês dos bancos Bradesco, SICOOB, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal e Santander recebem o pagamento e, se preferir, o contribuinte também pode emitir o Documento de Arrecadação (DAE) no site da Secretaria de Estado de Fazenda