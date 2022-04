Polícia investiga divulgação de fotos íntimas de adolescente em cartazes

Polícia Civil de Juiz de Fora apura o crime dos cartazes em Lima Duarte (foto: PCMG)

Fotos íntimas de uma adolescente de 14 foram espalhadas por meio de cartazes em vários locais de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, na noite de quinta-feira (24/3). A a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento, apura o caso.



“Foi possível apurar que os crimes foram praticados por um suspeito, de 19 anos, que teve um relacionamento anterior com a vítima”, informa o delegado José Márcio de Almeida Lopes, explicando que uma adolescente de 14 anos também estaria envolvida na prática de ato infracional.



A mãe da jovem infratora, de 33 anos, também teria participação nos crimes e seria namorada do suspeito de 19 anos, segundo o delegado.

A motivação se deve a desavenças entre a jovem que cometeu o ato infracional e a vítima.

Segundo o delegado, os procedimentos serão remetidos à Justiça até a próxima semana, com o indiciamento do rapaz e da mulher, conforme disposto nos artigos 241-A e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



“A pena para os crimes cometidos é de quatro a dez anos de prisão”, diz. Segundo ele, o procedimento também será enviado à Vara da Infância e da Juventude.

Os crimes

O artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, ao qual o homem está sendo indiciado, fala sobre vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena prevista é de reclusão de quatro a oito anos, e multa.

Já o artigo 244-B, ao qual responderá a mãe da menor, fala sobre corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. A pena prevista é de reclusão de um a quatro anos.