Veículos apreendidos

Trinta e sete veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Duas Rodas, no entorno do município de Paracatu, Região Noroeste do estado. O resultado da ação, que aconteceu ao longo do mês, foi divulgado ontem pela corporação. O intuito da PRF era combater infrações e ilícitos cometidos por motoristas e motociclistas no trânsito. Paracatu foi escolhida após um mapeamento estratégico demonstrar a existência de um fluxo elevado de motocicletas e veículos transitando com irregularidades. Ainda segundo a PRF, 355 carros, motos e caminhões passaram por fiscalização neste mês, enquanto acontecia a operação.

Além de apreensões, houve 300 multas aplicadas (foto: Divulgação/PRF)

Prisão por saque

Quinze pessoas foram presas em 48 horas depois de serem flagradas por câmeras de monitoramento saqueando uma carga de mesas e cadeiras de bar na rodovia BR-050. Os objetos eram tirados de um caminhão que tombou entre Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro, no domingo. Sete veículos foram apreendidos. Apenas uma pessoa em uma pick-up fugiu, mas o homem já foi identificado.





Morte na estrada

Um motorista morreu na manhã de ontem depois de capotar o caminhão que dirigia, transportando carga de cloro em pó. O acidente ocorreu na BR-251, distante 30 quilômetros de Francisco Sá, no Norte de Minas. O condutor ficou preso às ferragens. Uma das pistas teve de ser interditada até a retirada da carga. O produto estava armazenado em bombonas de 50kg, sendo que algumas delas se romperam, derramando parte do produto na rodovia e nas margens, motivo pelo qual a via foi interditada pela PRF.





Alerta de chuva

Belo Horizonte amanhece sob alerta para pancadas de chuva, válido até as 8h. De acordo com a Defesa Civil da capital, a precipitação de até 20 milímetros pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 60km/h. O órgão orienta os moradores de BH a evitarem áreas de inundação e não trafegarem em ruas próximas a córregos e ribeirões no momento das pancadas de chuva. Áreas próximas a encostas e morros exigem atenção redobrada.