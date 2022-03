Operação da PRF termina com 37 veículos apreendidos em Paracatu

Além de apreensões, houve 300 multas aplicadas (foto: Divulgação/PRF) Quase 40 veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Duas Rodas na região do município de Paracatu. O resultado da ação, que aconteceu no mês de março, foi divulgado nesta terça-feira (29/3) pela corporação.



O intuito da PRF era o de combater infrações e ilícitos cometidos por motoristas e motociclistas no trânsito. Paracatu, no noroeste mineiro, foi escolhida após um mapeamento estratégico demonstrar a existência de um fluxo elevado de motocicletas e veículos transitando com irregularidades

LEIA MAIS 19:00 - 29/03/2022 Acidente com caminhão de carga química interdita rodovia em Minas

18:46 - 29/03/2022 Jovem é assassinado a facadas por ex-companheiro

18:19 - 29/03/2022 Homem é morto e enterrado em cova rasa na área rural de Patos de Minas

Ainda segundo a PRF, 355 carros, motos e caminhões passaram por fiscalização neste mês, enquanto acontecia a operação. Destes, 37 veículos foram apreendidos e 300 autos de infração foram lavrados, devido a diversas irregularidades flagradas no decorrer das abordagens.



O que corroborou a suspeita levantada sobre o trânsito nas rodovias federais na região. Ainda segundo a PRF, 355 carros, motos e caminhões passaram por fiscalização neste mês, enquanto acontecia a operação. Destes, 37 veículos foram apreendidos e 300 autos de infração foram lavrados, devido a diversas irregularidades flagradas no decorrer das abordagens.O que corroborou a suspeita levantada sobre o trânsito nas rodovias federais na região.



Houve ainda verificações e repressão a crimes. Com isso 380 pessoas tiveram fichas consultadas na ação, o que resultou na prisão de uma pessoa com mandado de prisão em aberto.



Durante a operação também foi abordado um menor de idade conduzindo uma motocicleta. O pai do adolescente compareceu à Unidade da PRF em Paracatu e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer em juízo para responder pela entrega da motocicleta ao filho.