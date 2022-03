BH está sob alerta para pancadas de chuva até a manhã de quarta-feira

Depois de semanas de tempo seco, Belo Horizonte pode voltar a ter chuvas nas próximas horas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva até as 8h de quarta-feira (30/3). De acordo com a Defesa Civil da capital, a precipitação de até 20 milímetros pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h.

O órgão orienta os moradores de BH a evitarem áreas de inundação e não trafegar em ruas próximas a córregos e ribeirões no momento das pancadas de chuva. Áreas próximas a encostas e morros também exigem atenção redobrada.





Caso surjam rachaduras nas paredes das casas, fendas e minas de águas no terreno, a Defesa Civil deve ser avisada imediatamente através do telefone 199. No caso de rompimento de fios e cabos elétricos, moradores devem acionar a Cemig no número 116.





Serviço de alerta

Moradores de BH podem receber os alertas de eventos meteorológicos da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar é preciso enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. O serviço não tem custos.