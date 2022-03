Mar de Minas: ventania forte agita lago de Furnas.



Imagens compartilhadas em redes sociais mostram ondas como do mar, em São José da Barrahttps://t.co/s3alr2uyHE pic.twitter.com/mC6REOTiIH %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 29, 2022



As imagens gravadas no Condomínio Península do Sol, em São José da Barra, no Sul de Minas, estão repercutindo nas redes sociais. O vídeo mostra o lago de Furnas bem agitado e a cena se confunde com um ‘mar’.



Lago de Furnas agitado sendo confundido com o mar (foto: Tânia Bernardes divulgação)





“Temos esse rancho há quase 15 anos e nunca tinha visto algo assim”, diz ela.

Segundo Tânia, as ondas subiram no sábado (26/03), quando começou a ventar forte na região. “Parecia que ia chover. Deu um vento muito forte e na hora estava fazendo um barulho de vendaval, quando resolvi descer para o lago. Mas nem choveu forte, apenas a ventania mesmo”, completa.



Moradora envia outras imagens para mostrar como a água fica no local (foto: Tânia Bernardes divulgação)



Tânia também enviou outras imagens comparando com o local quando fica com água parada. “O pessoal até brinca que esse é o nosso mar de Minas”, ressalta.

De acordo com o Reservatório do Sistemas de Furnas, a última medição mostra que o lago está 765,4 metros acima do nível do mar.



Veja outro vídeo gravado pela enfermeira Tânia Célia Bernardes, de 53 anos, mostrando o mesmo local sem as ondas https://t.co/s3alr2uyHE pic.twitter.com/5CmUcfwbjY — Estado de Minas (@em_com) March 29, 2022





Registro de chuva

Nessa segunda-feira (28/03) choveu forte na cidade, outra ventania acompanhada de chuva atingiu São José da Barra. Imagens divulgadas por um jornal local mostram o momento em que os ventos fortes derrubam uma árvore.



Nessa segunda-feira (28/3) choveu forte na cidade, outra ventania acompanhada de chuva atingiu São José da Barra. Imagens divulgadas por um jornal local mostram o momento em que os ventos fortes derrubam uma árvorehttps://t.co/s3alr2uyHE pic.twitter.com/0TN0oFO1cq — Estado de Minas (@em_com) March 29, 2022 t>





O caso aconteceu na saída do Bairro de Furnas sentido ao centro da cidade. A equipe de obras foi até o local para liberar a via que ficou interditada. Não houve registro de vítimas.