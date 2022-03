PMRv recupera carga de eletrônicos avaliada em R$ 3 milhões

Havia um alerta pela captura da carreta roubada em São Paulo, roubada em 6 de março (foto: PMRv/Divulgação)

Uma carga de produtos eletrônicos, originários da China, num total de 22 toneladas, avaliada em R$ 3 milhões, foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na altura do quilômetro 458 da rodovia MGC-135, próximo ao trevo de Joaquim Felício, no Norte do estado.

Os aparelhos estavam na carroceria de uma carreta, que foi abandonada num posto de gasolina, na beira da estrada. O chamado foi feito pelo frentista do posto, que contou aos patrulheiros, que o motorista teria estacionado o veículo, dizendo que estava com defeito, e que ele retornaria com um mecânico, mas não voltou ao local.

Ao ouvirem o relato do frentista, os patrulheiros decidiram fazer uma consulta da placa do veículo e descobriram que ele tinha sido roubado em 6 de março último, em São Paulo. Em seguida, abriram a carroceria e encontraram a carga.

A chave do veículo estava com o frentista, que contou que o motorista a entregou antes de desaparecer. O caminhão foi rebocado, junto com a carga, para a Polícia Federal, em Montes Claros. Na manhã desta sexta-feira (25/3), a Receita Federal vistoriou a carga e confirmou seu valor. A expectativa, agora, da PF, é pela identificação e prisão do motorista, que seria, possivelmente, quem teria roubado o veículo.