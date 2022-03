Quadrilha de desvio de carga no Triângulo começa a ser desmantelada

Investigação foi feita por policiais de Araxá, que chegaram às prisões de dois integrantes da quadrilha, em apenas um mês (foto: PCMG)

Uma organização criminosa especializada em desvio de cargas de alto valor, atuante na região de Araxá, no Alto Paranaíba, começa a ser desarticulada pela Polícia Civil, com a prisão de dois integrantes do grupo, de 23 e 50 anos. O primeiro foi preso no último dia 3, e o segundo, na quarta-feira. As detenções ocorreram em São Paulo e no Paraná. O prejuízo é estimado em R$ 358 mil.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando empresas de Araxá registraram queixa. As investigações levaram à identificação dos dois suspeitos, ambos motoristas de caminhão. As prisões foram nas cidades de Vargem Grande Paulista, do homem de 23 anos, e Londrina, do de 50.

As investigações foram feitas pelos policiais da Delegacia de Furtos e Roubos e Delegacia Adjunta de Combate a Crimes na Zona Rural, ambas vinculadas à Delegacia Regional em Araxá.

Os primeiros desvios de cargas eram de grande valor, um carregamento de aço, avaliado em R$ 215 mil, e um de câmaras frigoríficas industriais, no valor aproximado de R$ 143 mil.

Segundo a Polícia Civil, os motoristas contratados para realizar o transporte, que estão presos temporariamente, simularam terem sido roubados na rodovia e apresentaram um boletim de ocorrência falsificado às empresas contratantes.

Posteriormente, o grupo criminoso desviava as cargas e as revendia para receptadores. Um dos caminhões utilizado num dos crimes e celulares foram apreendidos nas operações policiais. A polícia tenta, agora, prender outros integrantes da quadrilha e os receptadores.