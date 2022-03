Acidente envolvendo caminhão e dois carros mata uma pessoa na MG-179

Acidente matou o motorista de um dos carros envolvidos no acidente na MG-179 (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)





Um acidente grave envolvendo um caminhão e dois carros na rodovia MG-179, quilômetro 24, em Alfenas, deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de quinta-feira (24/03).









Os bombeiros foram acionados e retiraram o corpo do motorista do outro carro das ferragens. Ele morreu no local.





Foi necessário o uso do caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros, devido ao vazamento de combustível (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)





Também foi necessário o uso do caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros, devido ao vazamento de combustível.





A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de perícia. O corpo do motorista foi encaminhado à funerária de Machado.