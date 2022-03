Fim de semana em BH terá temperaturas elevadas e possibilidade de chuva

Fim de semana será de calor em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os termômetros voltam a subir em BH neste fim de semana e, no domingo, a capital pode registrar chuvas. Com o céu parcialmente nublado, o fim de semana na capital mineira promete máxima acima dos 30º, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No estado, a menor temperatura foi de 13.5°C, em Maria da Fé, no Sul de Minas, e a máxima prevista para hoje é de 35°C, no Norte de Minas. De acordo com o especialista, há possibilidade de chuva isolada apenas nas Regiões Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha.





Final de semana





"Sábado (26/3) o dia será de céu parcialmente nublado. Já no domingo (27/3), parcialmente nublado com possibilidade de chuva", indica o meteorologista.





Na segunda-feira (28/3), a temperatura deve ter um pequeno declínio. De acordo o meteorologista a possibilidade de chuva deve se estender ao longo da próxima semana.

Confira a previsão para os próximos dias:

Sábado (26/3): mínima 18ºC; máxima 32ºC

Domingo (27/3): mínima 19ºC; máxima 33ºC

Segunda-feira (28/3): mínima 19ºC; máxima 30ºC





No estado, a máxima no fim de semana será de 36ºC no Norte de Minas e há possibilidade de chuva no Sul de Minas, Oeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.