Produtores de Passos recebem por conservação do Ribeirão Bocaina

Projeto avança em um dos principais mananciais de abastecimento público de água em Passos (foto: Acervo PRB)

Os produtores que aderiram ao Projeto Bocaina - Protetor das Águas, implantado no município de Passos em 2017, receberam nesta quinta-feira (24/3) o pagamento por serviços ambientais em evento realizado no Sindicato dos Produtores Rurais.





Implantado no município pela Lei Municipal nº 3.269, o projeto reúne vários parceiros, entre os quais a ANA (Agência Nacional de Águas), MPMG (Ministério Público de Mias Gerais), Polícia Militar do Meio Ambiente, Rotary Club, Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Faemg, Câmara Municipal de Passos, entre outros.



A revitalização das bacias hidrográficas tem como objetivo o aumento do volume e a melhoria da qualidade da água. “Chegamos a esta etapa de celebração com os produtores rurais com alegria. O Sindicato Rural é parceiro desde o início dos trabalhos e membro atuante em todas as etapas desse projeto", disse Darlan Esper Kallas, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos.



A bacia hidrográfica do Ribeirão Bocaina abrange uma área de 457,9 km2. É caracterizada como bacia mista e é um dos principais mananciais de abastecimento público de água em Passos.





Até chegar ao pagamento dos produtores, o projeto passou por nove etapas começando pelo diagnóstico da bacia. No período já foram realizados 84 projetos Ideal da Propriedade (PIP), readequações de 12.439,93 m2 de estradas rurais, construções de barraginhas e terrações em nível e outras ações de conservação da água e solo, visando favorecer a infiltração da água no solo e a recarga do lençol freático, o que evita a erosão e o assoreamento das áreas pela chuva no ambiente rural.





Entre as duas etapas do projeto, 49 produtores já foram contemplados. Na segunda etapa de pagamentos, que acontece este mês, mais de 20 pessoas receberão pelos serviços realizados em suas propriedades um montante de mais de R$ 35 mil, como reconhecimento pelo esforço em manter a qualidade e quantidade da água do Ribeirão Bocaina. Cada produtor recebe conforme o serviço que prestou, de R$ 200 a R$ 6 mil. A primeira etapa aconteceu em dezembro de 2021.





Um dos contemplados, Manoel José Tolêdo, proprietário da Fazenda Novo Mundo, disse que foi excelente por causa da recuperação dos mananciais. “Eu fui um dos primeiros a participar, já fizeram muitas melhorias na fazenda, recebi o PPA e estou satisfeito. Agora estão fazendo só a parte de manutenção. O trabalho é de excelência", comentou.





“O Sistema Faemg contribui com a mobilização de produtores, apoio técnico na definição das modalidades de pagamento do PSA, cursos, apoio técnico na definição da tábua de valores do pagamento por serviços ambientais, revisão e análise de projetos individuais das propriedades que foram etapas cumpridas para chegar no pagamento por serviços ambientais”, disse Mariana Ramos, gerente de Sustentabilidade no Sistema Faemg.