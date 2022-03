Reabertura de Estação Ferroviária de Matozinhos será neste sábado (26)

Estação Ferroviária de Matozinhos, após reforma (foto: VLI/Divulgação)

A Estação Ferroviária de Matozinhos será reaberta neste sábado (26/3). O objetivo é preservar a história da ferrovia, que faz parte do patrimônio material e imaterial do município. De acordo com a VLI – administradora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a iniciativa faz parte do Programa Estação de Memórias, que nos últimos anos recebeu mais de R$ 10 milhões para reformas.

Estação Ferroviária de Matozinhos no séc XX (foto: Autor desconhecido)

O imóvel foi inaugurado em 1895, remanescente da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo um importante elemento histórico mineiro, legado do período imperial. Na época, teve um importante papel na construção de Belo Horizonte, sendo uma das principais vias de transporte de cargas em geral e passageiros.

Além da reforma do imóvel, o Estação de Memórias reconta o passado, a partir de um processo de cocriação com as comunidades. Encontros e entrevistas identificam casos, lembranças e histórias de quem vivenciou o vai e vem dos trens. Esse conteúdo é transformado em um acervo de fotos e vídeos que é disponibilizado na estação. Os personagens são moradores, historiadores, ferroviários e seus familiares.

A gerente geral de sustentabilidade da VLI, Francielle Pedrosa, acredita que, para pensar no futuro, é necessário revisitar o passado. “Preservar as histórias para a presente e as futuras gerações faz parte de nosso compromisso de deixar um legado e compartilhar valor com a sociedade”.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.