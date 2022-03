COVID: Minas tem mais de 1,2 milhão de doses de vacina em estoque

s 37 pessoas morreram por COVID-19 nas últimas 24h, e Minas chega a marca de 60.638 óbitos confirmados (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) revelou que possui 1.238.304 doses de vacina contra a COVID-19 em estoque na Central Estadual da Rede de Frio. Dessas, 435.090 doses são da Pfizer, 105.694 doses são da CoronaVac, 695.040 doses são da Janssen e 2.480 doses são da Pfizer pediátrica. Os números foram anunciados nesta terça-feira (22/3).Hoje, o estado também chegou a 50% da população acima de 18 anos com a terceira dose, ou dose de reforço . Atualmente, 82% das pessoas com mais de 5 anos estão com duas doses ou com dose única, e 42 milhões de doses de vacina já foram administradas em Minas.Já 62,7% do público alvo da imunização pediátrica foi vacinado com a primeira aplicação, e 12,4% com a segunda. Pelas estatísticas e previsões do estado, ainda faltam 632 mil crianças receberem a primeira dose."A Central Estadual da Rede de Frio realiza o monitoramento para evitar perda de vacina por prazo de validade. Há a recomendação para que as Unidades Regionais de Saúde e municípios realizem o monitoramento para evitar perda de vacina por prazo de validade", informou SES-MG por meio de nota.