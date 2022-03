BH registra mais de 2 mil casos e 14 mortes por COVID-19 em 24 horas

(foto: Gladyston Rodrigues/EM) Belo Horizonte registrou 2.191 novos casos de COVID-19 e 14 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela prefeitura da capital nesta terça-feira (22/3).





Em comparação com a segunda-feira (21/3), houve também aumento na taxa de transmissão do coronavírus, que saiu de 0,95 para 0,97. O índice atual significa que cada 100 pessoas infectadas podem transmitir a doença para outras 97. O nível de controle é quando o fator está abaixo de 1.





A ocupação de leitos de UTI saiu de 28,33% para 33,1% e, nas enfermarias, a lotação aumentou de 26,7% para 28,4%. Ambos seguem em nível verde, o mais ameno, de alerta.

Desde o início da pandemia, 364.551 casos de COVID foram confirmados na capital, e 7.604 pessoas morreram em decorrência da doença. Atualmente, 1.224 casos seguem sob acompanhamento.









Vacinação

De acordo com a última atualização dos dados de vacinação em BH, feita em 18 de março, a cidade tinha imunizado 97,2% de sua população maior de 12 anos com duas doses ou dose única da Janssen e apenas 54,1% com a aplicação de reforço ou adicional.





A imunização de crianças entre 5 e 11 anos já abrange 70,1% do público com a primeira dose, mas apenas 17,6% completaram o esquema vacinal.