Minas tem seminário contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O Brasil é o segundo país com mais casos de exploração sexual de crianças e adolescentes (foto: Arquivo/Agência Brasil)





O encontro será na UNA Contagem e conta com o apoio da Oficina de Imagens e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município.





Rede ECPAT

A Rede ECPAT atua em mais de 118 países, incluindo o Brasil, contra a exploração sexual na infância e adolescência. Desde de 2016, a sede brasileira, em parceria com outros movimentos que protegem crianças e adolescentes, promove projetos como seminários, oficinas e ações diretas para fortalecer a luta.





“É uma multiplicidade de ações para atender adolescentes e crianças, com atenção direta para vítimas de exploração sexual, as comunidades, para que seja um espaço seguro”, completa Luciana Reis, coordenadora do Ecpat Brasil e responsável técnica do encontro.





O projeto conta com o apoio do governo brasileiro e incentiva o setor privado a se engajar na causa. “Nós sensibilizamos que eles também são protetores desse crianças e adolescentes", afirma.





Pela primeira vez, Minas Gerais será palco do Encontro Regional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovido pela Rede ECPAT Brasil. A terceira edição do seminário será em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (23/3).