Rodízio de água na RMBH se encerra neste domingo (20)

Este domingo (20/3) é o último dia de rodízio previsto pela Copasa, e deve encerrar às 22h (foto: Agência Brasil)

O rodízio de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estabelecido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), se encerra neste domingo (20/3) e os bairros afetados voltam à normalidade. Foram 12 dias de falhas no abastecimento de 500 mil pessoas para que a empresa pudesse concluir e realizar testes das obras da adutora provisória paralela à rompida no início do mês, entre Juatuba e Betim.