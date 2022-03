Homem mata mulher a facadas na frente do filho dela, de 13 anos

Quando a PM chegou ao local do crime, suspeito estava em fuga, mas ele acabou preso em flagrante, instantes depois (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 44 anos matou, nessa sexta-feira (18/3), a golpes de faca, a companheira, de 31, na frente do filho dela, de 13. Ele acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), sendo que a arma do crime foi apreendida pela perícia técnica da Polícia Civil (PC).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da PM, o garoto amparou a mãe até a chegada de uma ambulância que a encaminhou para pronto socorro, onde ela morreu ao dar entrada.

Mulher estava caída com vida e suspeito em fuga

Ainda conforme a PM de Conceição das Alagoas, no momento em que as viaturas policiais chegaram ao local do crime, a mulher estava caída, com sangramento, amparada pelo filho, enquanto o suspeito fugia.

As viaturas realizaram um cerco nas imediações e ele acabou preso, instantes depois.

O filho da vítima relatou para a PM que o casal brigava constantemente, sendo que ontem, antes do crime, eles bebiam em um bar.

Em seguida, pouco tempo depois de chegar em casa, o suspeito teria começado a agredir a mulher com socos e empurrões. Em determinado momento, ainda conforme relato do jovem, a cabeça da mãe foi empurrada várias vezes contra uma geladeira, que chegou a ter a porta quebrada.

Depois disso, o homem pegou uma faca e partiu para cima da vítima, que teria tentando fugir. No entanto, o jovem disse que ela tropeçou no portão da casa e caiu, sendo esfaqueada pela primeira vez no tórax. Na sequência, o suspeito teria efetuado outros dois golpes na região da cabeça da vítima e só parou quando notou a aproximação de algumas pessoas.



Homem foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional



Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão em Uberaba, onde foi ouvido pela autoridade policial e ratificada a prisão em flagrante pelo crime de homicídio.



“Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil do município onde o fato ocorreu”, finalizou a nota da PCMG.