Pai 'envenena' sobremesa e serve para filhos, que são internados

Primeiros socorros às vítimas foram dados na UPA São Benedito (foto: Imagem ilustrativa - Beto Novaes/EM/D.A Press)

Duas crianças e uma adolescente foram envenenadas pelo próprio pai em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (18/3). O homem de 46 anos colocou medicamentos em uma musse de maracujá e serviu aos filhos com o objetivo de atingir a esposa - e mãe das vítimas -, com que havia brigado. Ele foi preso.

"Tanto ele quanto a mãe informaram que tiveram um desentendimento familiar ontem (17/3) e que essas desavenças estão sendo constantes. Ele, então, teria colocado os remédios na sobremesa em virtude dessas brigas", afirma a aspirante Carolinne Leite Lima, integrante da equipe da PM responsável por atender o caso.

O homem serviu a musse com medicamentos nesta noite aos dois filhos, de 6 e 9 anos, e a uma sobrinha, de 17, que ajuda a cuidar das crianças. Logo após, os três começaram a passar mal, com náuseas, vômito e sonolência. Assim que a mãe chegou em casa, na Avenida Brasília, viu a situação e levou as crianças e a adolescente à UPA São Benedito.

"Antes de levar as crianças à unidade de saúde, ela confrontou o homem sobre a possibilidade da musse estar com alguma substância. O homem, então, comeu a sobremesa para, supostamente, comprovar que estava tudo ok. Por esse motivo, inclusive, não conseguimos apurar muitas informações com ele", esclarece Leite Lima.

Prisão

Logo após as três vítimas darem entrada na UPA, a PM foi acionada. O homem tentou fugir, mas foi detido nas proximidades da unidade de saúde. "Em um primeiro momento, negou, mas depois confessou. Ele colocou mais de um medicamento no alimento e foi preso por tentativa de homicídio", afirma a policial militar.

As duas crianças e a adolescente estão estáveis, segundo a agente de segurança, e não correm risco de morrer, mas serão transferidas para uma unidade de saúde com mais estrutura.