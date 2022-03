Araxá: mulher falsifica cheque e desvia R$ 100 mil de conselho comunitário

Momento da chegada da Polícia Civil na casa da investigada (foto: PCMG/Divulgação)

Uma mulher de 36 anos foi presa e indiciada pela Polícia Civil de Araxá, no Triângulo Mineiro, por estelionato. Ela é acusada de causar dano patrimonial ao Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), num total de R$ 100 mil.

As investigações, segundo policiais da 2ª Delegacia Regional de Araxá, apontam que a mulher, durante o ano passado, teria preenchido cheques de titularidade do Consep e descontado em uma casa lotérica, ficando com os valores.

A prática consistia em falsificar prestações de contas, extratos bancários e cheques. A mulher fez compras com o dinheiro, além de ter feito abastecimentos indevidos em veículo particular.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da investigada e dos pais dela, foram localizados alguns dos objetos comprados ilicitamente.