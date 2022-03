Veja quem ficará sem água no rodízio de abastecimento em BH, Betim e mais

Bairros de BH, Betim, Contagem e Ibirité ficarão sem água até amanhã (16/3) à noite (foto: Alexas-Fotos/Pixabay)

Chegou - novamente - a vez de moradores de alguns bairros de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Ibirité ficarem sem água até o fim da noite desta quarta-feira (16/3). Começou às 22h de hoje (15/3) mais uma etapa do sistema de rodízio criado pela Copasa em função do rompimento de adutora do Sistema Serra Azul, da bacia do Rio Paraopeba.

"O rodízio ocorrerá por região com abastecimento por três dias a cada quatro dias, ou seja, um dia sem abastecimento", explica, em comunicado, a companhia de saneamento.

Confira os bairros que ficarão sem água entre 22h de hoje e 22h de quarta-feira (16/3):

Belo Horizonte : Alípio de Melo, Caiçara e Ouro Preto

: Alípio de Melo, Caiçara e Ouro Preto Betim : Centro, Angola, Ouro Negro e Montreal, Petrópolis e PTB

: Centro, Angola, Ouro Negro e Montreal, Petrópolis e PTB Contagem : Água Branca e Ressaca

: Água Branca e Ressaca Ibirité: Ouro Negro e Montreal

Essas localidades compõem a "região 4" do sistema de rodízio. "Aqui em casa não tem, acabou antes da hora prevista", reclamou um morador do Bairro Caiçara, em BH. Esses moradores ficarão sem o serviço, novamente, das 22h de sábado (19/3) às 22h de domingo (20/3).

No fim da noite de amanhã, a partir das 22h, é a vez de residentes da "região 1" sofrerem com a interrupção de água. Confira as outras três regiões:

Região 1

BH : Venda Nova e Landi (VSP Sta Vitória)

Betim : Imbiruçu, São Luiz (Petrópolis/Simonésia) e Petrolândia

Contagem : Centro, Santa Helena, Instância do Hibisco

Ribeirão das Neves : Justinópolis

Santa Luzia : São Benedito, Santa Clara e São Cosme





: Venda Nova e Landi (VSP Sta Vitória) : Imbiruçu, São Luiz (Petrópolis/Simonésia) e Petrolândia : Centro, Santa Helena, Instância do Hibisco : Justinópolis : São Benedito, Santa Clara e São Cosme Região 2 (fica sem água das 22h de quinta às 22h de sexta)

Contagem: Cabral e Nacional

Lagoa Santa

Vespasiano

São José da Lapa





(fica sem água das 22h de quinta às 22h de sexta) Cabral e Nacional Região 3 (fica sem água das 22h de sexta às 22h de sábado)

BH: Barreiro, Betânia e Buritis

Contagem: Riacho das Pedras, Eldorado, Cidade Industrial e Industrial

Ibirité: Durval de Barros, Marilândia e Washington Pires

De acordo com a Copasa, o término do rodízio do abastecimento de água está condicionado à conclusão da obra, prevista para a próxima segunda-feira (20/3).