Vacinação de crianças contra a COVID-19 entra em nova etapa em Belo Horizonte. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte convoca as crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2010, para receber a segunda dose da Pfizer Pediátrica contra a COVID-19 na semana que vem. Para tomar a segunda dose do imunizante é necessário ter, pelo menos, oito semanas desde a aplicação da primeira dose.



Os grupos e faixas etárias já convocados também poderão comparecer aos postos de saúde para repescagem.

Confira o cronograma atualizado:

De acordo com a PBH, o público infantil continua sendo vacinado em escolas, universidades, um shopping e outros locais, a aplicação em adultos está mantida nos Centros de Saúde, pontos de drive-thru ou postos extras. Os endereços podem ser conferidos no portal da Prefeitura. É necessário levar cartão de vacinação, documento de identidade e CPF.

Dias 14, 15, 16 e 18/3 (segunda, terça, quarta e sexta-feira):



- repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).

- segunda dose para crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2010, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de 8 semanas. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, cartão de vacina e comprovante da comorbidade;

- repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais). É necessário levar cartão de vacinação, documento de identidade e CPF.

Crianças

As crianças não podem tomar a vacina sem acompanhamento de um responsável legal. Caso um terceiro for o acompanhante, no momento da vacinação deve levar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido pelos pais ou responsáveis legais.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h.

Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30.

Os shoppings funcionam de 13h às 19h30. A vacinação infantil é das 9h às 16h, com exceção das aplicações no shopping, que para a vacinação de crianças também funciona das 13h às 19h30.

A Prefeitura reforça que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

*Estagiária sob supervisão