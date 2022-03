O Brasil será representado por (na ordem, a partir do alto): Carolinne Ferreira Viana, Clara Viegas, Carla Duizit, Ana Clara Fernandes Alves e Thaísa Bravo-Valenzuela (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Na sua primeira participação na competição "Day of Crisis" (Dia de Crise), em Haia, na Holanda, o Brasil será representado por um time de cinco jovens mineiras. Ana Clara Fernandes, Carla Duizit, Carolinne Ferreira Viana, Clara Versiani e Thaísa Bravo-Valenzuela foram selecionadas por meio do Centro de Estudos em Direito e Negócios (Cedin), de Belo Horizonte. Elas vão disputar o melhor lugar com equipes de algumas das melhores universidades do mundo, no âmbito do direito internacional.

A competição, que acontece em 29 e 30 de abril deste ano, reúne equipes de estudantes, representando governos, organizações internacionais, empresas ou organizações não governamentais, que buscarão soluções para uma série de grandes crises internacionais.

Durante 24 horas, os participantes são obrigados a lidar com uma variedade de questões jurídicas, fornecendo opinião, aconselhando um cliente, redigindo documentos, negociando ou elaborando estratégias diplomáticas.

Uma das participantes, Carolinne Viana, pós-graduanda em Direito Aeronáutico e Espacial pelo Cedin, disse que "um ótimo exemplo para resolver uma crise, é a situação da Rússia e Ucrânia, nós estamos nos preparando para todos os cenários possíveis".

Ela acrescenta que participar de uma competição assim pode proporcionar experiências únicas a um estudante. "Participar de uma competição assim, além de proporcionar um estudo aprofundado das áreas do direito internacional, nos permite desenvolver o trabalho em equipe, a capacidade de resolver problemas e o pensamento estratégico. É uma grande oportunidade tanto acadêmica quanto profissional."

Segundo a Academia de Haia, a competição desafia o conhecimento dos alunos de direito internacional público e uma variedade de habilidades, como colaborar em equipe, redigir, negociar e trabalhar sob pressão.

Em sua última edição presencial, realizada em 2019, a competição reuniu dez diferentes, representando um total de oito universidades, como a King’s College London.

