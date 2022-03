Cocaína é apreendida escondida em carga de minério na BR-262

Uma carga de 148 quilos de cocaína foi apreendida nesse domingo (6/3) na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida em uma carreta que transportava minério de ferro. O condutor, de 50 anos, foi preso.

A apreensão foi realizada pela Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) do Triângulo Mineiro, coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas polícias Militar, Civil e Penal do estado.

Drogas apreendidas dentro da carreta (foto: Polícia Federal/Divulgação)

O veículo foi interceptado na altura do trevo de entrada para a comunidade do Chuá. “A droga estava escondida em uma carga de minério de ferro transportada por um caminhão oriundo do município de Corumbá (MS). O motorista do veículo, um homem de 50 anos, confessou a prática criminosa e afirmou que o entorpecente tinha como destino o município de Uberaba”, informou a Polícia Federal.