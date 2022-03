Mortes por COVID-19 caem 74% na última semana em Minas

BH já vive flexibilização do uso de máscaras desde o dia 4/3 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Com 1.146 novos confirmados para a COVID-19 e 7 mortes nas últimas 24h, o estado chega agora ao total de 3.234.793 de casos e 59.991 óbitos. Desde o início do mês de março, foram 346 mortos pela doença em toda Minas Gerais, um número 74% menor que as 966 mortes notificadas na última semana de fevereiro.





Das internações, 58% dos leitos de UTI SUS estão ocupados, sendo que 11% com casos de COVID-19. Dos leitos de enfermaria, 83,6% estão comprometidos, e apenas 5,5% com pessoas confirmadas ou suspeitas para o vírus. São 6 leitos de UTI COVID Pediátricos ocupados em todo o estado.





Das 2,6 milhões de doses de vacina pediátricas enviadas aos municípios, apenas 970.756 foram aplicadas, cerca de 36% do total. A baixa adesão dos pais e responsáveis pelas crianças à campanha de vacinação é uma preocupação com o retorno das aulas presenciais.





Com números que vêm caindo a cada semana, a expectativa dos infectologistas de que o mês de março teria queda de mortes e de casos graves da doença se confirma a cada novo boletim epidemiológico. Ainda se tem 76% da população imunizada contra o vírus, número que precisa avançar para garantir a estabilidade da pandemia.

*Estagiária sob supervisão