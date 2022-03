Saxofonista anima e emociona com talento na Praça da Liberdade

O músico Tanure Lisboa emocionou quem passava pela Praça da Liberdade na manhã deste sábado (05/03) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Quem passou pela Praça da Liberdade, na região da Savassi, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (05/03) pôde se emocionar com a música tocada pelo saxofonista Tanure Lisboa, de 51 anos.

Tanure leva a vida tocando música nas praças da capital mineira e, além de tirar o seu sustento, leva alegria para a vida das pessoas ao seu redor. O músico revelou que já teve outras profissões e que foi até motorista de ônibus.

Tanure Lisboa tira seu sustento da música (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O músico reveza entre três instrumentos de sopro e, com a ajuda de uma caixinha de som e um tablet, ele coloca os ritmos para acompanhar o seu repertório.

“Sou artista de rua mesmo. As pessoas agradecem pelo meu trabalho. Muita gente gosta das músicas, agradecem e contam sobre outros artistas que vivem da música e foram até para o exterior”.

Durante a pandemia, o músico sofreu com as dívidas devido ao baixo movimento nas ruas e as praças fechadas para evitar a contaminação por COVID-19. Agora, com a flexibilização dos protocolos de segurança, Tanure voltou a tocar e ganhar dinheiro com a música.

O músico chamou atenção de quem estava passeando na Praça da Liberdade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

“Não gosto de tocar em casamentos e festas grandes. Mas se for um evento pequeno e intimista, não recuso o convite”.

Pela manhã, Tanure fica, até o meio dia, na Praça da Liberdade. Depois, ele permanece até o escurecer na Praça do Papa, na Mangabeiras. Além disso, ele faz apresentação em frente a Igrejinha da Pampulha e em outros pontos turísticos de BH.