Homem de 21 anos é encontrado morto em rio; amigo ainda é procurado

Os jovens nadavam no rio na Fazenda Canta Galo quando se afogaram (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O corpo do jovem de 21 anos que se afogou no Rio Pará, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, foi encontrado após três dias de buscas, nesta quinta-feira (3/3). O Corpo de Bombeiros ainda tenta localizar o outro rapaz, de 22 anos, que também foi arrastado pela correnteza.



No mesmo dia, os bombeiros iniciaram as buscas submersas. Com a ajuda de um barco foram até o local indicado pelas testemunhas e mergulharam em uma profundeza de sete metros. Entretanto, nenhum dos dois foi encontrado. A ação continuou na quarta-feira (2/3), porém, apenas hoje pela manhã uma das vítimas foi localizada.

De acordo com a corporação, o nível do rio está alto devido às chuvas das últimas semanas. Também há muito barro, o que dificulta a visibilidade. A equipe continua no local.

Cuidados

O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de presenciar algum afogamento, que evite ação corpo a corpo. O ideal é lançar para a vítima galho de árvore, corda, bóia ou algo que flutue. "Não entre na água se não souber nadar, peça por socorro", orienta. A recomendação é para evitar nadar sozinho ou após ingerir muito alimento.