Uberaba celebra 202 anos com festa em 15 bairros e volta da Concha Acústica

(foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Nesta quarta-feira (2/3), Uberaba comemora 202 anos de existência. Para celebrar a data e com o tema "Cultura, esporte, lazer e dias melhores”, a prefeitura da cidade preparou cinco dias de atividades (de hoje até domingo, 6/3), em 15 bairros, além da reinauguração da Concha Acústica e a entrega da nova Praça da Mogiana.



“Vai ter cultura, esporte, lazer e prestação de serviços para a toda a população. Todos os eventos serão em ambientes abertos, respeitando as medidas de segurança contra a COVID. Use máscara e mantenha a sua vacinação em dia”, destacou nota da Prefeitura de Uberaba.

“Uberaba das sete colinas, da religiosidade, dos dinossauros e do gado Zebu. Terra de gente otimista, incansável na luta, feliz e hospitaleira. Hoje temos muitos motivos pra agradecer, 202 motivos pra celebrar. Começamos a construir uma nova história. E daqui pra frente, só dias melhoras! Parabéns pra nós, parabéns pra você!”.

Concha Acústica



Como atração principal das comemorações do aniversário de Uberaba será realizada, nesta quarta, a reinauguração do novo formato da Concha Acústica. O local estava desativado desde o início da pandemia.

Até 14h de hoje, a Concha, como é conhecida na cidade, recebe shows musicais, artesanato, artes visuais e gastronomia.

Na parte de artes visuais, estão obras dos artistas Ramon Magela (fotografia) e Jamilton Souza (desenho); e na de artesanato, a Casa do Artesão, o grupo de Chiteiras e a Associação de Mulheres Rurais de Uberaba (Amur). Já os shows musicais são da Orquestra Municipal, com clássicos do rock, ChoroCultura e convidados, comemorando os 28 anos do grupo, e do DJ Renato Bessa.



Segundo o presidente da Fundação Cultural de Uberaba (FCU), Cássio Facure, a partir de hoje, inicia-se o novo projeto da Concha Acústica, denominada Concha Cultural, que funcionará aos sábados e domingos, com diversas atividades culturais e artísticas.

Nova Praça da Mogiana

Ainda como parte das celebrações do aniversário de Uberaba, hoje, às 17h, a prefeitura entrega a nova Praça da Mogiana, que agora tem uma quadra esportiva.

A equipe de Educação Patrimonial da FCU estará na praça para conversar, de forma lúdica e dinâmica, sobre a história da Maria Fumaça.

“A parte musical será feita pelos artistas Mel Menezes e DJ Marcelo Maya.