Uberaba explica os motivos da decisão de aderir ao Minas Consciente

Durante este período, entre o dia 11/2 e ontem, vários moradores da cidade questionaram o governo por meio de suas redes sociais sobre os motivos da mudança da metodologia de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

A explicação

No início de sua fala, Sétimo Bóscolo contou que Uberaba já vinha trabalhando com a possibilidade de aderir ao Minas Consciente, desde o começo do governo da atual prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) porque, para o Município, era até mais confortável.

“Nós optamos pelo caminho mais difícil de fazer o próprio decreto porque algumas regiões do Estado andavam em momento diferente de nós.

E quando começou o declínio da pandemia no final do ano passado, nós achávamos que aquele seria o momento para aderir ao Minas Consciente, mas como tinha a perspectiva de uma nova variante na Europa e com certeza chegaria até nós, resolvemos mais uma vez esperar”, contou.

O secretário continua sua fala no plenário da CMU e disse que a decisão de Uberaba de aderir ao programa estadual veio em definitivo no final da segunda semana de fevereiro. “Com um novo declínio dos casos, quando vimos que os números estavam decrescendo, conforme esperamos. Então achamos que aquele momento seria o ideal (de adesão ao Minas Consciente)”, contou Sétimo Bóscolo que ainda destacou que a decisão não foi tomada de forma isolada pela prefeita Elisa Araújo, sendo que antes foi muito discutido pelo Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a nova metodologia que acompanhará a pandemia em Minas será anunciada pelo governo até o fim do mês.

Decreto Municipal e Minas Consciente tinham divergências

Segundo o último Decreto COVID de Uberaba, que ficou em vigor até o dia 14/2, a realização de shows, festas, competições esportivas, casas noturnas e eventos com venda de ingresso eram proibidos na cidade.

Por outro lado, pelos protocolos do programa estadual, a realização de competições esportivas, shows e festas estão liberadas, sendo que para os shows e festas, segundo o Minas Consciente, não é previsto limite de público para ambientes abertos ou fechados.

Para a realização de eventos com público acima de 2 mil pessoas, o Estado estabelece como regra mínima a apresentação de cartão de vacinação comprovando a completa imunização contra a COVID-19, laudo médico ou exame para COVID com resultado negativo.