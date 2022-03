Fevereiro foi o segundo mês mais chuvoso em BH em 10 anos

No mês de Fevereiro choveu 23 dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Fevereiro deste ano é o segundo mês mais chuvoso nos últimos 10 anos, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. Conforme o órgão, foram contabilizados 506,4mm de chuva nas estações pluviométricas da Prefeitura. O volume registrado só perde para fevereiro de 2021, que registrou 526,0 mm.

Os dados da Defesa Civil de BH mostram de um modo geral que a cada ano tem chovido mais na capital, com exceção de fevereiro do ano passado, que detém o recorde. Na última década, o menor volume de chuvas registrado na cidade foi de 81mm em 2014. A média climatológica para o segundo mês do ano na capital é de 181,4 mm. Nos últimos 10 anos, apenas entre 2012 e 2014 choveu menos que o esperado na cidade.

Embora fevereiro tenha terminado com bastante calor e pouca chuva, o cenário foi bem diferente das primeiras semanas. Várias cidades foram devastadas com as enchentes na Grande BH e no interior de Minas Gerais.

Fevereiro 2022 - Acumulado de chuvas (mm) em BH:

Venda Nova: 506,4 (279%)

Centro Sul: 415,3 (229%)

Norte: 381 (210%)

Leste: 361,2 (199%)

Oeste: 360,8 (199%)

Noroeste: 358,2 (198%)

Pampulha: 358 (197%)

Nordeste: 375,8 (207%)

Barreiro: 271,6 (150%)

Média Climatológica Fevereiro: 181,4 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte