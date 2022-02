Pai é assassinado e filhos são baleados dentro de carro em São José da Lapa

Indivíduo faleceu antes da chegada dos militares (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem de 38 anos foi assassinado com vários tiros nos braços, costas, tórax, pescoço e cabeça e os dois filhos dele, de 9 e 12 anos, foram baleados na noite desse sábado (26), em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava com as crianças dentro de um Voyage, ao lado de um bar, na avenida Transamazônica, 1201, no bairro Parque Jardim Encantado - 3ª Seção.

O menino, de 9 anos, levou um tiro na mão e o irmão dele foi atingido de raspão por um disparo no pescoço. Eles foram socorridos por populares para a policlínica da cidade e depois encaminhados para o Hopital João XXIII, em Belo Horizonte. Os dois garotos passam bem. Eles estavam acompanhados da mãe.

O corpo do pai dos meninos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital. Populares teriam relatado à Polícia Militar que dois jovens chegaram caminhando, atiraram nas vítimas e fugiram em seguida. Autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidas.

Conforme o boletim de ocorrências, os militares tiveram acesso à casa do homem assassinado e encontraram no local drogas e uma arma de fogo. Eles teriam sido informados que o indivíduo estava envolvido com o tráfico de drogas na região.