BH: foliões trocam agitação das ruas e barzinhos por festas privadas

AM

Sem carnaval de rua, os bares da Avenida Alberto Cintra estão com o movimento menor (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte não tem neste ano o carnaval que se tornou famoso no país inteiro por levar multidões às ruas da capital mineira. Sem a tradicional folia, as pessoas optaram pelas festas privadas, o que acabou afastando o movimento dos tradicionais bares.

Na Avenida Alberto Cintra, na Região Nordeste, o movimento está menor do que o de costume. De acordo o gerente de um dos bares, que preferiu não ser identificado, as festas fechadas que acontecem com blocos e shows acabaram atrapalhando o movimento.

Leia também: De surpresa, Então, Brilha! sai a bordo de trenzinho da alegria pelas ruas

“Essas festas privadas acabaram afastando as pessoas das ruas. Ontem, que não teve nenhum evento privado, estava bem mais cheio”, conta.

Júlio Avelino, de 26 anos, optou por ir até um barzinho para fugir da aglomeração das festas privadas. “Aqui é bem mais seguro e bem mais vazio”, afirmou.

Júlio Avelino e os amigos trocaram as festas privadas por um barzinho (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Apesar de a maioria das pessoas estarem sem máscara, equipamento de segurança contra a COVID, Júlio diz que se sente seguro. “Eu não iria até as festas privadas porque estão lotadas. Então vir para um barzinho foi a melhor escolha”, disse.